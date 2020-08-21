Doya Doya Moda kim elendi? 21 Ağustos Doya Doya Moda kim birinci oldu? soruları yarışmanın 21 Ağustos Cuma yani bugün yapılan haftanın finali oldu mu? Ekranların yeni moda yarışması olarak ön plana çıkan Doya Doya Moda'da büyük beden sahibi kadınların şık ve doğru şekilde kendilerini ifade etmeleri isteniyor. İşte Doya Doya Moda'nın 21 Ağustos'taki son bölümünde yaşananlar...

Doya Doya Moda'nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan bölümü yine herkesi ekran başına kilitliyor. Doya Doya Moda'da bugün belirlenecek haftanın birincisi ödülün yanı sıra Gülşah Saraçoğlu'nun tasarladığı elbisenin de sahibi olacak. Peki Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 21 AĞUSTOS 2020

21 Ağustos 2020 Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında bu haftanın elenen ismi henüz belli olmadı.