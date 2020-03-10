Doya Doya Moda Ferda Nur Başaran merak edilen isim oldu. 10 Mart 2020 tarihinde ekrana gelecek bölümde büyük sürpriz herkesi şaşırtacak. Peki, Doya Doya Moda Ferda Nur Başaran diskalifiye mi oldu? Son durum nedir? İşte tüm ayrıntılar...

DOYA DOYA MODA FERDA NUR KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Ferda Nur Başaran, eğlenceli bir o kadar da dişli yarışmacılardna. Doya Doya Moda yarışmacısı Ferda Nur Başaran, 23 yaşında. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor.

DOYA DOYA MODA FERDA NUR DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Doya Doya Moda yayınlanan 77. bölüm fragmanında Ferdanur diskalifiye oldu.