Doya Doya Moda, ekranların yeni moda programı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Doya Doya Moda'da kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadın, en uygun ve şık kıyafetleri seçerek moda alanında kendilerini ifade etmeye çalışıyor. Peki, Doya Doya Moda Eylül Başkan kimdir?

DOYA DOYA MODA EYLÜL BAŞKAN KİMDİR?

Emel Başkan 1990 yılında dünyaya geldi. Aslen Konyalı ve evlidir. 85 kilo ve 46 bedendir. Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.