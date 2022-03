Fiziksel olarak birbirine benzeyen down sendromlu bireylere karşı ayrımcılığı ve kötü tavrı engellemek, down sendromuna karşı farkındalığı arttırmak ve sendroma dair bilgilenmek amacıyla her sene 21 Mart günü Down Sendromu Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Down Sendromu hakkında bilgi sahibi olamayanlar Down Snedromu nedir, belirtileri nelerdir sorularının cevaplarını merak ediyor.