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Down Sendromu nedir, özellikleri ve belirtileri nedir? Down Sendromu farkındalık günü sözleri...

Toplum nezdinde çok fazla bilinmediği için Down sendromlu çocuklar ve aileleri hayatının bir döneminde down sendromuna hastalıkmış gibi yaklaşıldığını tecrübe etmiştir. Oysa down sendromu bir hastalık değil, bir kromozom anomalisidir. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromu ile ilgili her şey merak konusu oldu.

21.03.2022 - 11:54 | Güncelleme: SAĞLIK

  • Fiziksel olarak birbirine benzeyen down sendromlu bireylere karşı ayrımcılığı ve kötü tavrı engellemek, down sendromuna karşı farkındalığı arttırmak ve sendroma dair bilgilenmek amacıyla her sene 21 Mart günü Down Sendromu Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Down Sendromu hakkında bilgi sahibi olamayanlar Down Snedromu nedir, belirtileri nelerdir sorularının cevaplarını merak ediyor. 

  • DOWN SENDROMU NEDİR?

    Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır.

    Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir. Down sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, 35 yaşüstü hamileliklerde risk artar. Ancak genel olarak genç kadınlar daha fazla bebek sahibi olduğundan Down sendromlu çocukların %75-80'i genç annelerin bebekleridir.

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    Ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı yoktur. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamaktadır. Türkiye'de tam bir veri yok ama yaklaşık 70.000 Down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor. Hafif veya orta seviye zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine sebep olur.

  • DOWN SENDROMU ÖZELLİKLERİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Down sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olmasıdır. Bu özelliklerin hepsi veya birkaçı görülebilir.

    Down sendromlu bebekler istisnalar olmakla beraber yaşıtlarından daha yavaş büyürler. Zihinsel gelişimleri geriden gelmektedir. Bu gerilik yaş büyüdükçe daha belirgin olarak gözükmekte, ancak uygun eğitim programları ile Down sendromlu çocuklar pek çok başarıya imza atmakta ve toplum hayatı içinde anlamlı hayatlar kurabilmektedirler. Burada düzenli ve disiplinli bir eğitim programı ve bol tekrar en önemli faktördür.

  • Down sendromlu bireyler genel olarak yaşıtlarından daha kısa boylu olurlar ve metabolizmalarının yavaş çalışması nedeni ile doğru beslenme alışkanlığı edinmezlerse ileri yaşlarda kilo problemi yaşayabilirler.

    Farklı derecelerde olmak üzere kas gevşekliği (Hipotoni) nedeni ile fizyoterapi desteğine ihtiyaç duyarlar. Bebeğiniz doğar doğmaz biz fizyoterapist ile görüşerek bilgi almanız ve ileriye dönük bir destek programı hazırlamız çok önemlidir. Hipotoninin az veya fazla olmasına göre bazı bebekler uzun süre başlarını bile tutmakta zorlanabilirler ancak fizyoterapi desteği ile gelişim basamaklarını kendi hızlarında tamamlar.

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