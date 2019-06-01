Çocukluğundan beri Georgia'nın çok bakımlı olduğunu söyleyen anne, "Her şey birden bire oldu. Facebook'ta kızımın bir fotoğrafını paylaştım ve gönderi binlerce kişiye ulaştı. Bunu yapmamın ardındaki asıl amaç, diğer down sendromlu çocuklara ilham vermekti. Georgia şimdilerde beş farklı modellik ajansına kayıtlı, ancak esas işlerini Instagram ve Facebook üzerinden yürütüyor. Brezilya'dan da iş teklifleri alıyor. Burada ünlü bir markanın reklamında oynadı ve Brezilya'nın büyük takı tasarımcılarından birinin de modelliğini yaptı" dedi.