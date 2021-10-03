Milli yüzücü 29 yaşındaki Demir, Hendek Gençlik Merkezi Kapalı Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandı.
Fatma Çağla Demir yaptığı açıklamada, "1 numara" olmayı hedeflediğini dile getirerek, "İnşallah bu hedefi gerçekleştireceğim. Avrupa'da madalya bırakmayacağım, hepsini alacağım. Gümbür gümbür geliyorum." dedi.
Demir, şampiyonaya antrenörüyle Hendek'te hazırlandığını belirterek, "Altın madalyalarla donatacağız burayı. Avrupa Şampiyonası'nda teker teker altın madalyaları alacağım. 2 senedir bu şampiyona için çalışıyorum. İnşallah altın madalyayla geri dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Engelli arkadaşlarına spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Demir, "Engelli kardeşlerim, gelin spor yapalım, gelin yüzelim. Spor yaparak hep birlikte tüm engelleri aşalım." ifadesini kullandı.
ORHAN DEMİR: BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR
Milli yüzücü kızını çalıştıran Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Danışmanı Orhan Demir de Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Türkiye'den 62 sporcunun judo, atletizm, yüzme, futsal, futbol, tenis ve masa tenisi branşlarında mücadele edeceğini söyledi.
Demir, 2 yıldır hazırlandıkları şampiyonada madalya kovalayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Haftanın 6 günü 2 saat antrenman yapıyoruz. Pandemi kurallarına uyarak hazırlıklara aralıksız devam ediyoruz. Hepimiz biliyoruz, başarı tesadüf değildir ve sürekli çalışma gerektirir. Geçmiş yıllardaki bütün Avrupa ve uluslararası şampiyonalarda kızımızla bu onuru yaşadık ve bütün hepsinden madalyayla döndük. İnşallah Avrupa Oyunları'ndan da madalyayla dönmeyi hedefliyoruz."
Çocuklara spor yapma çağrısında bulunan Demir, "Bütün engelli çocukların ailelerine sesleniyorum; çocuklarınızı lütfen sporla tanıştırın. Spor yaparak öz güvenleri gelişiyor, sağlıkları daha iyi duruma geliyor ve bireysel yeterlilikleri artıyor." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!