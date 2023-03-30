Döviz borcu olan şirketlere KKM imkanı

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'Döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek hakkında tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ithalat bedeli ödemesi veya döviz kredilerinin geri ödemesi bulunan şirketler, ellerindeki döviz hesaplarını en az 1 ay vadeli olarak Kur Korumalı Mevduat hesabına çevirebilecek. Vade sonunda Türk Lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kurunun vade başı kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMEYENE KREDİ YOK

Bu uygulamadan yararlanan şirketlerden vade boyunca döviz alımı yapmama taahhüdü alınacak. Taahhüdünü yerine getirmeyen yurtiçi yerleşik tüzel kişilerin Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kabul edilmeyecek.

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