Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 59 yaşındaki Kemal Kaplan'ın, Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta yalnız yaşadığı apartman dairesinde 23 Temmuz'da ölü bulunmasıyla ilgili otopsi raporundaki darp izlerinden dolayı cinayet ihtimali üzerine çalışma başlattı.

DARP EDİP EVİNE BIRAKMIŞLAR

AA'da yer alan habere göre güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Kaplan'ın bir çorbacı dükkanının önünde arkadaşları tarafından darp edildiğini, sonrasında ise evine bırakıldığını belirledi.