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Dövdüğü kadının balkonunda uyurken yakalandı

Ankara'da takıntılı olduğu kadını sokakta döven Necip T., onun karakola gitmesini fırsat bilip evine de girmeye çalıştı. Ama başaramayınca balkonda uyuyakaldı. Onu uyandıransa polis oldu

Giriş: 18.12.2022 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da dövdüğü kadının balkonunda uyurken yakalandı - Güncel haberler
Dövdüğü kadının balkonunda uyurken yakalandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Seda Satılmış (29), iddiaya göre iki yıldır Necip T. tarafından sevgili olmaya zorlanıyordu.

Bu isteği reddeden kadın, zaman zaman fiziki saldırılara da maruz kalıyordu. O saldırılardan sonuncusu geçen günlerde evinin önünde yaşandı.

Komşularının aracına zarar verildiği uyarısıyla sokağa çıkan Satılmış'ı, Necip T. darp edip kaçtı. Bir çocuk annesi kadın çağırdığı polislerle karakola gidip ifade verdi. Eve döndüğündeyse balkon kapısının kırık olduğunu fark etti.

Show Haber'den Emre Kol' un haberine göre Satılmış, balkona baktığında kendisine iki saat önce saldıran Necip T.'nin uyuduğunu gördü. Polise haber verdi.

Tekrar eve gelen polis, uyuyan saldırganı kaldırmayı güç de olsa başardı. Gözaltına alınan 35 yaşındaki şüpheli aynı gün savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Seda Satılmış ise can güvenliğinden endişeli.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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