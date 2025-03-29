'Double Ballet' Ankara Müzik Vakfı Festivali’nde

Dans, yansıtma ve tiyatroyu harmanlayan yenilikçi yaklaşımıyla dünyanın en saygın dans gruplarından biri olan Akhram Khan Company ve Balkanların en önemli devlet topluluklarından R. N. Macedonian National Ballet, Nisan ayında Türkiye’ye geliyor. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı (SCA Müzik Vakfı) tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde Başkentlilerle buluşacak olan Akhram Khan Company & R. N. Macedonian National Ballet 7 Nisan Pazartesi günü TED ATA Sahne’de, “Chotte Desh ve Stony Road” prodüksiyonunda, dans ve müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

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Modern dans disiplinin dünyaca ünlü ustaları bir arada

Karthika Naïr, Sue Buckmaster ve Akhram Khan’ın derlediği büyükanne masallarından oluşan “Bal Avcısı” adlı kitaptan alınan Chotto Desh, küçük ülke anlamına geliyor. Akhram Khan'ın Chotto Desh'i, koreografın İngiliz-Bangladeşli kimliğini keşfetmek için dansı, yansıtmaları ve tiyatroyu harmanlıyor. Klasik Hint dansını ve hikayelerini çağdaş dansla birleştiren Chotto Desh’in sanat yönetmenliğini ve uygulamasını Theatre-Rites’ten Sue Buckmaster yapıyor. Gösterinin müzik ve bestesi Jocelyn Pook imzasını taşıyor; hikaye görselleri Karthika Naïr ve Akhram Khan’ın seçimlerinden oluşuyor. Gösteriyi büyülü hale getiren ışık ise Guy Hoare’in ayrıcalıklı yeteceğini ortaya koyuyor. Yardımcı koreografın Jose Agudo olduğu gösterinin prova yönetmenleri ise Dennis Alamanos, Amy Butler ve Nico Monaco. Anlatıdaki büyük anneye Leesa Gazi; Jui’ye Sreya Andrisha Gazi ses verirken, Jasper Narvaez ve Nico Ricchini danslarıyla katkı sağlıyorlar.

REKLAM Chotto Desh’te özgün görsel tasarım Tim Yip, özgün görsel animasyon Yeast Culture, özgün kostüm Kimie Nakano imzasını taşıyor. Ses mühendisi Steve Parr ve tur menajerleri Mashitah Omar ve Svitlana Bil de topluluğa ve gösteriye destek veriyor. Chotto Desh “Boyalı Baş” bölümündeki tasarım Damien Jalet ile Akhram Khan tarafından hazırlandı. Bu etaptaki ‘Bleeding Soles’un söz yazarı Leesa Gazi. Şarkıcılar Melanie Pappenheim, Sohini Alam, Jocelyn Pook (şan/viola/piyano), Tanja Tzarovska ve Jeremy Schonfield tarafından seslendiriliyor. “Double ballet” adlı gecede ikinci olarak Kuzey Makedonya Ulusal Balesi solist dansçılarından oluşan topluluk, dünya prömiyeri yapılacak Can Arslan’ın koreografisi ve Ezio Bosso’nun müzikleri eşliğinde insanın hayatta bazen zor yolu seçmesinin sonuçlarının anlatıldığı “Stony Road” (Taşlı Yol) adlı dans gösterisini sunacaklar.