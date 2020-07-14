Beşiktaşlı Dorukhan Toköz için Fenerbahçe iddiaları gündem olurken yıldız oyuncudan konu hakkında paylaşım geldi. Instagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşan Dorukhan, "Sus" işareti yapan emoji ile kartal paylaştı. Bu gönderi, iddialara yanıt olarak yorumlandı.

Uzun süren sakatlığının ardından tekrar takıma dönen Dorukhan, 150 bin Euro bedelle Eskişehirspor'dan transfer edilmişti. 24 yaşındaki futbolcunun 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.