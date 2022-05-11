Dünyada yılın merakla beklenen transferi dün resmen açıklandı. Dortmund forması giyen golcü yıldız Erling Haaland, dün resmen Manchester City'nin yolunu tuttu.

SENELİK 25 MİLYON EURO!

İngiliz ekibi, bu transfer için Alman kulübüne 60 milyon Euro bonservis ödeyecek. Haaland'a ise senelik 25 milyon Euro'dan 5 yılda 125 milyon Euro ücret verilecek. Menajer ücreti ise İngiliz basınına göre 50 milyon Euro oldu.

DORTMUND'DAN 5 SEZONDA 700 MİLYON EURO'LUK SATIŞ!

Haaland'ın City'ye transferi, futbolseverleri heyecanlandırırken Dortmund'un son yıllardaki transfer başarıları parmak ısırtıyor.

Transfermarkt verilerine göre; Norveçli yıldızı 2019-2020 sezonunda Salzburg'dan 20 milyon Euro bonservisle transfer eden Alman ekibi, yaklaşık 2 sezonda 40 milyon Euro'luk kar yapmış oldu. Sözleşmesindeki özel madde nedeniyle söz konusu bedel Haaland'ın değerine göre düşük gözükse de son 5 sezonda oyuncu satışı konusunda büyük istikrar yakalayan sarı-siyahlılar, bu süreçte de 700 milyon Euro'yu kasasına koydu.

2017'DE 275 MİLYON EURO!

2017-2018 sezonunun başında Ousmane Dembele'yi 140 milyon Euro'ya Barcelona'ya satan Dortmund, devre arasında ise golcüsü Aubameyang'ı 64 milyon Euro'ya Arsenal'e gönderdi. Dortmund'un o sezonda toplam oyuncu satışı ise 275 milyon Euro olarak gerçekleşti. Bu rakam Dortmund için rekor olurken ertesi sezonlardaki oyuncu satışları ve rekor transferler şöyle:

2018-19

En pahalı satış: Christian Pulisic (Chelsea-64 milyon Euro)

Toplam satış: 114 milyon Euro

2019-20

En pahalı satış: Abdou Diallo (PSG-32 milyon Euro)

Toplam satış: 132 milyon Euro

2020-21

En pahalı satış: Ömer Toprak (Werder Bremen - 4 milyon Euro)

Toplam satış: 5.5 milyon Euro

2021-22

En pahalı satış: Jadon Sancho (Man. United - 85 milyon Euro)

Toplam satış: 108 milyon Euro

2022-23

Erling Haaland (Man. City - 60 milyon Euro)

BONSERVİS HARCAMASI 500 MİLYON EURO!

Dortmund son 5 sezonda aldığı oyuncular için ise 500 milyon Euro'ya yakın harcama yaptı. Alman ekibi, Haaland'ın ayrılığının ardından Salzburg'dan Karim Adeyemi'ye imzayı attırdı. Dortmund, bu transfer için 30 milyon Euro ödeyecek.

"111 YIL HAALAND'SIZ OYNADIK!"

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke ise Haaland transferi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Watzke, "Biz 113 yıllık bir takımız ve Haaland'sız 111 yıl oynadık. Haaland ayrılacaksa yerini doldururuz." dedi.

BARCELONA ALAMADI, XAVI'DEN İMALI SÖZLER

Haaland'ın peşinde olan Katalan devi Barcelona'da ise hayal kırıklığı yaşandı. Teknik direktör Xavi, bu transferle ilgili "Bizim için City gibi takımlarla ekonomik olarak mücadele etmek mümkün değil. Haaland'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.