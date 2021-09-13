Beşiktaş, etkili bir oyunla Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederken Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sakatlıkları can sıkan tek unsur olmuştu. 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirilen Hırvat stoper, Dortmund maçının yanı sıra Antalyaspor, Adana Demirspor, Altay ve Ajax maçlarını da kaçırması beklenirken Teixeira ise 3 maç takımdan uzak kalacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, zorlu Dortmund maçında Welinton'un yanında stoperde kimi oynatacağını ise henüz netleştirmedi. Yalçın'ın transferin son günlerinde takıma yeniden dahil edilen Francisco Montero ile Necip Uysal arasında tercihini yapması bekleniyor. Genç İspanyol stoper, bu sezon henüz forma giymezken geçen sezon şans bulduğunda ise taraftarın beğenisini kazanmıştı. Yabancı sınırı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçına stoperde başlayan Necip ise hatasız oyunuyla rakip hücumculara göz açtırmadı.

MONTERO DEVLER LİGİ'NDE 2 MAÇA ÇIKTI

Vida'nın sakatlığının ardından Montero'nun oynama ihtimalinin doğmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyadan genç oyuncuya destek oldu. Montero, Atletico'da 2018'de 2-0 kazanılan Dortmund maçında 2. yarıda oyuna girerken 0-0 biten Club Brugge maçında da 90 dakika forma giymişti.

NECİP, BAYERN'E KARŞI STOPER OYNAMIŞTI

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen isimlerden olan Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla ise Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları da dahil 10 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu, sadece 1 kez stoper bölgesinde forma giyerken 2018'de Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Bayern Münih'e karşı Vida'nın cezası nedeniyle savunmanın göbeğinde oynadı. Kartal o maçı 3-1 kaybederek turnuvaya veda etmişti.