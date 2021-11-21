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Dört yerinden bıçaklanan genç: Dikişten korkarım, ölmek istiyorum

Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından 4 yerinden bıçaklanarak kaldırıma yığılan genç kendisine müdahale etmek isteyen sağlıkçılara direnerek, önce “Ben gitmem boş verin” dedi, sonrada, “Abla ben dikişten falan çok korkuyorum” diyerek hastaneye gitmek istemedi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç burada da, “Ölmek istiyorum” diye seslendi

21.11.2021 - 01:18 | Güncelleme: ABONE OL
Dört yerinden bıçaklanan genç: Dikişten korkarım, ölmek istiyorum - Son dakika haberleri
İHA

Aralarında alacak verecek meselesi olan Efraim A. (20) ve Mehmet Ç. (19) caddede buluşarak konuşmaya başladı. Bir süre konuşan ve aralarındaki alacak verecek meselesini çözemeyen 2 genç tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ç. Yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Efraim A.’yı elinden, bacağından ve sırtından olmak üzere 4 ayrı yerinden bıçakladı. Ardından Mehmet Ç. Hızla olay yerinden kaçarken, aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Efraim A. kaldırıma yığıldı.

Çevredeki vatandaşların bağrışma seslerinden fark ettiği olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaldırımda kanlar içinde bekleyen yaralı gence 112 Acil Yardım ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine müdahale etmemeleri için direnen yaralı genç, "Ben gitmem boş verin beni. Abla ben dikişten falan çok korkuyorum” dedi. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ikna edilen yaralı genç sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Burada da müdahalelere direnen genç bu kez de "Ölmek istiyorum. Müdahale etmesinler. Sadece iğne falan yapsınlar. Yapmayın, ben gider kendim tedavi ederim. Kendime geldim, şu an iyiyim" dedi.

Sağlık personeli ve polis memurları tarafından konuşularak ikna edilen yaralı genç ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yarım saat süren çalışma sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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