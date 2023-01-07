Dört Yapraklı Yonca bir de Ajda

SELMA GÜNERİ (Kapak Tarihi... 8 Haziran 1968)
31 Ocak 1951'de İstanbul'da dünyaya gelen Selma Güneri, ses sanatçısı Lütfi Güneri'nin kızı, orkestra şefi ve şarkıcı Çetin İnöntepe'nin kardeşidir.
İlkokulu ABD'de, ortaokulu Şişli Koleji'nde, ardından devam ettiği Kandilli Kız Lisesi'nin orta kısmından sonra öğrenimini bırakan Güneri, 1964'te Perde Dergisi'nin açtığı yarışmada birinci olmasının ardından Halit Refiğ'in yönettiği "İstanbul'un Kızları" filmiyle sanat hayatına başladı.
Selma Güneri, 1965'te Duygu Sağıroğlu‘nun yönettiği ve Yılmaz Güney‘in başrol oynadığı 'Ben Öldükçe Yaşarım' filminde, çocuk kadın görünümü ile bir dansöz kızı oynadı. 1966'da 'Ben Öldükçe Yaşarım' ve 'Son Kuşlar' filmlerindeki oyunculuğu ile henüz 15 yaşında iken Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildi.
Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu plak doldurmuşlardı. Bu furyaya Selma Güneri de katıldı ve dört 45'lik plak doldurdu. Güneri, ayrıca 1987 yılında 'Ayrılamayız' adlı bir albüm yaptı.