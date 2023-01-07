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Dört Yapraklı Yonca bir de Ajda Pekkan - Magazin haberleri

Dört Yapraklı Yonca bir de Ajda

Bugün bir nostalji rüzgarına kapılmaya ne dersiniz? Söz konusu rüzgarda Türkiye'nin yıldızlarının kariyerlerinin başlarında dönemin ünlü dergilerinden olan Ses Dergisi'ne kapak olan fotoğraflarını göreceksiniz. Büyük bir olasılıkla da o yıldızların fotoğraflarıyla ilk kez karşılaşacaksınız

Giriş: 07.01.2023 - 09:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • TÜRKAN ŞORAY (Kapak Tarihi... 17 Nisan 1965 )

    Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla tanınan Türkan Şoray, 28 Haziran 1945'te İstanbul'da dünyaya geldi.

    Şoray, oynadığı 222 film ile 'Dünyanın En Çok Film Çeviren Kadın Oyuncusu' unvanına sahiptir.

    Türkan Şoray, 1960'larda sinema ile tanışmış, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Acı Hayat' filmiyle 'En Başarılı Kadın Oyuncu' ödülünü almıştır. Usta oyuncu, bunun yanı sıra Hülya Koçyiğit'in ardından Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne dört kez layık görüldü. Türkan Şoray, 1991'de de devlet sanatçısı seçildi. 

  • TÜRKAN ŞORAY (Kapak Tarihi... 24 Mart 1973)

    Türkan Şoray; Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik ile birlikte 'Dört Yapraklı Yonca'nın yapraklarından biri olarak Türk sinemasına damgasını vurdu.

    Kariyerine yönetmenliği de ekleyen Türkan Şoray, iyi senaryolar gelmediği gerekçesiyle 2018'de oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

  • HÜLYA KOÇYİĞİT (Kapak Tarihi... 31 Aralık 1971)

    Hülya Koçyiğit, 12 Aralık 1947'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Bale eğitimi alan ve daha sonra eğitimine İstanbul'da devam eden Hülya Koçyiğit, 1991'de Devlet Sanatçısı oldu. 

  • HÜLYA KOÇYİĞİT (Kapak Tarihi... 12 Ağustos 1972)

    Hülya Koçyiğit'in oynadığı ilk film olan 'Susuz Yaz', 1964'te Berlin Film Festivali ve Meksika Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünü aldı. 

    Hülya Koçyiğit, Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında en çok 'Altın Portakal' kazanan kadın oyuncu olma unvanına sahip. 

  • FATMA GİRİK (Kapak Tarihi... 19 Ağustos 1967)

    Fatma Girik, 12 Aralık 1943'te İstanbul'da dünyaya geldi. Girik, sinema filmi ve TV dizisi olmak üzere 200'den fazla yapımda rol aldı.

  • FATMA GİRİK (Kapak Tarihi... 3 Kasım 1973)

    Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleriyle tanınan Fatma Girik, 1989 yerel seçimlerinde SHP'den Şişli Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçimleri kazandı. 

  • FATMA GİRİK (Kapak Tarihi... 7 Eylül 1974)

    Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında vefat etti.

  • FİLİZ AKIN (Kapak Tarihi... 15 Ağustos 1970)

    Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Orta öğretimini tamamladıktan sonra bir seyahat acenteliğinde çalışmaya başlayan Akın, gönderdiği bir fotoğrafıyla Artist Mecmuası'nın 1962'deki yarışmasını kazandı. Filiz Akın, Memduh Ün'ün ısrarıyla 'Akasyalar Açarken' filmi için kamera karşısına geçmeyi kabul etti.  

  • FİLİZ AKIN (Kapak Tarihi... 15 Eylül 1973)

    Filiz Akın, Kasım 1975 - Mayıs 1981 döneminde sahnede şarkıcılık yaptı. Akın, 2002'de yakalandığını öğrendiği nazofarenks (geniz) kanserini ABD'de gördüğü tedavinin ardından yendi.

    Filiz Akın, bu süreci 2005'te 'Hayata Merhaba' ismiyle kitaplaştırdı. Gördüğü ağır kemoterapi, Filiz Akın'ın ses tellerine zarar vererek sesinin değişmesine, ameliyata hazırlık işlemleri ise bir kulağında işitme kaybına yol açtı.

    Filiz Akın, sinemada aktif olduğu yıllarda Türk sinemasının 'En İyi Giyinen Oyuncusu' unvanına sahip oldu.

  • AJDA PEKKAN (Kapak Tarihi... 9 Eylül 1967)

    12 Şubat 1946'da İstanbul'da dünyaya gelen, Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan'ın müzik kariyeri, 1960'ların hemen başında Los Çatikos grubunun parçası olarak bir gece kulübünde sahneye çıkmasıyla başladı. Ancak 1963'te Ses Dergisi'nin sinema artisti yarışmasını kazanınca oyuncu olarak tanındı ve birkaç yıl boyunca sanat yaşamını şarkıcılık yerine oyunculuk odaklı bir şekilde ilerletti.

  • AJDA PEKKAN (Kapak Tarihi... 22 Eylül 1973)

    Ajda Pekkan, güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Güncel tuttuğu müzikal tarzı sayesinde 50 yılı aşkın bir süre popülerliğini korudu ve kendisinden sonra gelen birçok şarkıcıyı etkiledi.

  • NEBAHAT ÇEHRE (Kapak Tarihi... 4 Nisan 1965)

    15 Mart 1944'te Samsun'da dünyaya gelen Nebahat Çehre, 1960'da Türkiye Güzeli seçilerek Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. 1961'den itibaren birçok filmde birbirinden çok farklı karakterleri canlandırdı. 1964 - 1968 arasında 13 filmde Yılmaz Güney ile karşılıklı rol aldı.

    1970 - 1991 arasında şarkıcılık yaptı. Bestesi Sezen Aksu'ya ait olan 'Büklüm Büklüm' adlı şarkısı popüler oldu. 2000'lerde televizyon dizilerinde canlandırdığı rollerle yeniden tanındı.

  • FATMA KARANFİL (Kapak Tarihi... 15 Temmuz 1969)

    3 Şubat 1952'de Eskişehir'de dünyaya gelen Fatma Karanfil, LCC'de (Lisan ve Kültür Merkezi) eğitim aldıktan sonra 1968'de 1968'de Ses Dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başladı. 

    1975'te Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılan Fatma Karanfil, 1976 - 1980 arasında Londra'ya tekstil eğitimi almaya gitti. Karanfil, 1984'te ikinci kez evlendi. Karanfil, yakalandığı göğüs kanserini atlattıktan sonra 2001'de yeniden sahnelere döndü.

  • NÜKHET DURU (Kapak Tarihi... 3 Eylül 1977)

    Şarkıcı ve oyuncu Nükhet Duru, aslen Niğde'nin Bor ilçesinden gelen bir ailenin kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Duru, henüz 11 yaşındayken annesiyle babasının ayrılmasının ardından yaşadığı üzüntü nedeniyle geçici felç geçirdi. Bir yıla yakın yürüyemeyen Nükhet Duru, 1971'de İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak şarkıcılığa adım attı.

    1974'te ilk 33'lük plağı 'Aklımda Sen Fikrimde Sen' ve 'Karadır Kaşların' yayınlandı. Geniş dinleyici kitlesine ise 1975 yılı yapımı 'Beni Benimle Bırak' ve 'Gerisi Vız Gelir' başlıklı şarkılardan oluşan 33'lüğü ulaştı. Bu plak, sanatçıya ilk 'Altın Plak Ödülü'nü kazandırdı. İlk uzunçalar plağı 'Bir Nefes Gibi' 1976 yılında çıktı. O yıl 'En İyi Yorumcu' ve 'Yılın En Başarılı Kadın Solisti' ödüllerini aldı. Nükhet Duru, şarkıcı kimliğinin yanı sıra oyuncu kimliğiyle de tanınıyor. Duru, meslek hayatı boyunca çok sayıda müzikal oyun ve kabarede rol aldı.

  • SEDA SAYAN (Kapak Tarihi... 9 Kasım 1985)

    Aysel Gürsaçer bilinen adıyla Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de İstanbul'da dünyaya geldi. 

    Şarkıcılığa düğün salonlarında başlayan Seda Sayan, daha sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist olan Sayan, uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı ile birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı.

    Seda Sayan, şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı.

  • ZEYNEP AKSU (Kapak Tarihi... 22 Ağustos 1970)

    Asıl adı Füsun Demiroğlu olan Zeynep Aksu, 1 Kasım 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinemasında 1960'ların sonlarıyla 1970'lerin başlarında oynadığı başrollerle tanındı.

    Zeynap Aksu, 18 yaşında 'Sinema Güzeli' seçilen Aksu, 5 yılın sonunda sinemayı bıraktı. 2003'te bir televizyon dizisiyle setlere döndü.

  • ITIR ESEN (Kapak Tarihi... 7 Ağustos 1976)

    17 Aralık 1956'da İstanbul'da dünyaya gelen Itır Esen, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızıdır.

    Itır Esen, 1975'te 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Nihal' karakteriyle oyunculuk hayatına adım attı. Esen, 2001'de TRT 1'de yayımlanan ve başrolünü Zuhal Olcay'ın oynadığı 'Yeditepe İstanbul' adlı dizi ile Türk sinemasına 23 sene sonra geri döndü. 2007'de Hülya Koçyiğit'in başrol oynadığı 'Aşk Eski Bir Yalan' dizisinin senaristliğini üstlendi.

    Itır Esen, 2015'ten beri Beşiktaş JK Divan Kurulu üyesidir.

  • BAHAR ERDENİZ (Kapak Tarihi... 9 Haziran 1973)

    Bahar Verel ya da bilinen adıyla Bahar Erdeniz, 17 Mayıs 1950'de İstanbul'da dünyaya geldi. Türk eski manken ve sinema oyuncusu olan Erdeniz, Amerikan Kız Koleji'nin orta kısmında okudu.

    16 yaşında elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz ile evlenip İsveç'e giden oyuncu, orada bir yıl psikoloji okudu. Erdeniz, fotomodellik tekliflerinin ardından birkaç defa podyuma çıktıktan sonra eşiyle birlikte Türkiye'ye geri döndü ve LCC (Lisan ve Kültür Merkezi) okuluna yazıldı. 1971'de 'Mankenler Kraliçesi' seçildi.

    Eşinden boşandıktan sonra 'Afacan Küçük Serseri' filmi ile sinemaya geçen Bahar Erdeniz, birçok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçeli futbolcu Engin Verel ile 1979'da evlenip Fransa’ya yerleşti.

    Bahar Erdeniz'in Engin Verel ile bu evliliğinden doğan oğlu Can Verel de kendisinin izinden giderek oyuncu oldu. Oyuncu, 2000'li yıllarda çeşitli televizyon dizilerde rol aldı.

  • ESEN PÜSKÜLLÜ (Kapak Tarihi... 16 Mayıs 1970)

    Esen Püsküllü, 16 Temmuz 1946'da İstanbul'da doğdu. Genç yaşta Ses Dergisi'nin sinema yıldızı yarışmasında ikinciliği kazandı ve sinema oyunculuğuna başladı.

    Esen Püsküllü, 1960'lı ve 1970'li yıllarda döneminin en ünlü yıldız oyuncularından biriydi. Erol Büyükburç (Öp Beni, Berduş), Zeki Müren (Rüya Gibi) ve Sadri Alışık (Ah Müjgan Ah) ile çevirdiği filmler en çok hatırda kalanlar oldu. Esen Püsküllü, sarı saçları ve yeşil-mavi gözleriyle döneminin en güzel yüzlü kadın oyuncularından biri olarak kabul edilmektedir.

    Esen Püsküllü, 1975'de 'Bak Yeşil Yeşil' ve 'Küçük Bey' adlı filmlerin senaryosunu yazdı. Püsküllü, 1980'li yıllarda sinemayı bıraktı.

  • SELMA GÜNERİ (Kapak Tarihi... 8 Haziran 1968)

    31 Ocak 1951'de İstanbul'da dünyaya gelen Selma Güneri, ses sanatçısı Lütfi Güneri'nin kızı, orkestra şefi ve şarkıcı Çetin İnöntepe'nin kardeşidir.

    İlkokulu ABD'de, ortaokulu Şişli Koleji'nde, ardından devam ettiği Kandilli Kız Lisesi'nin orta kısmından sonra öğrenimini bırakan Güneri, 1964'te Perde Dergisi'nin açtığı yarışmada birinci olmasının ardından Halit Refiğ'in yönettiği "İstanbul'un Kızları" filmiyle sanat hayatına başladı.

    Selma Güneri, 1965'te Duygu Sağıroğlu‘nun yönettiği ve Yılmaz Güney‘in başrol oynadığı 'Ben Öldükçe Yaşarım' filminde, çocuk kadın görünümü ile bir dansöz kızı oynadı. 1966'da 'Ben Öldükçe Yaşarım' ve 'Son Kuşlar' filmlerindeki oyunculuğu ile henüz 15 yaşında iken Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildi.

    Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu plak doldurmuşlardı. Bu furyaya Selma Güneri de katıldı ve dört 45'lik plak doldurdu. Güneri, ayrıca 1987 yılında 'Ayrılamayız' adlı bir albüm yaptı.

  • SEZER GÜVENİRGİL (Kapak Tarihi... 15 Ağustos 1981)

    Gerçek adı Ayşe Sezer olan Sezer Güvenirgil, aslen Romanya göçmeni bir aileden geliyor. Özel bir konservatuvarda bale eğitimi alan Güvenirgil, 1966'da Türkiye Güzeli Yarışması'nda üçüncü ve Ses Dergisi'nin 'Kapak Kızı' birincisi seçildikten sonra aynı yıl kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı. Tunç Oral ile ilk evliliğini gerçekleştirdi.

    Sezer Güvenirgil, evlendikten bir ay sonra intihar teşebbüsünde bulundu. Daha sonra Serdar Alkan ile nikâh masasına oturan Güvenirgil, üçüncü evliliğini de Yunus Bülbül ile gerçekleştirdi. Ancak ikili, 2007'de yollarını ayırdı.

    Sezer Güvenirgil, oyunculuk dışında, 1978'de Öncü Plakçılık'tan 'Aşktan da Üstün' ve 'Yazık Değil Mi' adlı bir 45'lik ile 1982 yılında Yaşar Kekeva Plakçılık'tan 'Mutluluğun Bedeli' adlı bir uzunçalar çıkararak şarkıcılık da yaptı.

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