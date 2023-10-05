Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?

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Adana'da yamaçtan kopan kayanın otomobilin üzerine düşmesiyle 4 öğretmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili davada 2 bilirkişi raporu hazırlandı.

DHA'nın haberine göre raporlarda elektrik dağıtım şirketinin yüksek gerilim hattı inşasında, kepçelerle yamaçta stabilize yol açtığı ve kayaları yerinden oynattığı, Karayolları'nın ise bölgede kaya düşme riskine karşı önlem almadığı belirtilip her 2 kurumun da asli kusurlu olduğu kaydedildi. Öğretmenlerin ailelerinin avukatı Ali Arda Sapmaz, "Bu kaza bir doğa olayı değildir. Her 2 bilirkişi raporu da hem elektrik dağıtım şirketini, hem de Karayolları'nı asli kusurlu buldu" dedi.

Saimbeyli ilçesi Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan'da, saat 14.00 sıralarında yamaçtan düşen kaya, yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu otomobilin üzerine düştü.

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"İKİNCİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DA AYNI KURUMLAR ASLİ KUSURLU" Feke Cumhuriyet Savcılığı tarafından talep edilen ve maden mühendisi ile trafik bilirkişinin yer aldığı heyetin raporunda da aynı eksiklere yer verilerek, elektrik dağıtım şirketi ile Karayolları'nın kazada asli kusurlu olduğu vurgulandı. Cumhuriyet savcılığı, bilirkişi raporlarına göre elektrik dağıtım şirketinden konuyla ilgili savunma istedi. Elektrik dağıtım şirketi ise bahse konu yüksek gerilim hattı inşasını ihale yoluyla taşeron şirkete yaptırıldığı ve sorumluların tespiti için ek süre istedi. "KAZA, BİR DOĞA OLAYI DEĞİL" Kazada hayatını kaybeden 4 öğretmenin ailelerinin avukatı Ali Arda Sapmaz ise olaydan sonra bölgede inceleme yaptıklarını belirterek, "Kazanın meydana geldiği yerin 35 metre yukarısında elektrik dağıtım firmasına ait yüksek gerilim hattı inşası var. Buranın inşaatında kullanılan yol, kazanın yaşandığı yerin üzerinde bulunuyor. Bu yol sonradan açılan bir yol. Oradaki kayalar gelişigüzel şekilde kenara atılmış. Kaza, ilk etapta heyelan olarak görülse de yapılan incelemede düşen kayanın inşaat sırasında kenara atılan kaya olduğu tespit edildi. Hem davanın delil dosyasında hem de savcılık dosyasında bu kazanın meydana gelmesinde inşaatın sorumlu olduğu tespit edildi. 4 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza bir doğa olayı değil. Bilirkişi, kazada hem elektrik dağıtım şirketini, hem de Karayolları'nı asli kusurlu buldu. Savcılık şu anda inşaatın sorumlularını araştırıyor" dedi. "ŞEHİTLİK BAŞVURUMUZ KABUL EDİLMEDİ" Ailelerin öğretmenler için şehitlik talep ettiklerini de belirten Sapmaz, "Biz, şehitlik başvurusunu yaptık. İlk başvurumuz kabul edilmedi. Aileler ısrar edince tekrar başvuru yaptık. Kurum incelemelerine devam ediyor. Sonuçta bu öğretmenler görevlerini yapmak için oradaydı. Hepsi gençti. Hayatlarına yeni başlamışlardı. Kimisi 6 aylık evliydi, kiminin çocuğu 2 yaşındaydı. Aileleri de bu haklarının çocuklarına tanınmasını talep etmektedir" diye konuştu.