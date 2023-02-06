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Dördüncü seviye alarm verildi! 4. seviye alarm ne demek? Deprem seviyeleri 4. seviye deprem alarmı nedir?

Dördüncü seviye alarm verildi! 4. seviye alarm ne demek?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin adından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıklamalarda bulundu. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin seviyesi 4.seviye olarak belirlendi. Peki, 4. seviye deprem nedir, dördüncü seviye alarm ne demek?

Giriş: 06.02.2023 - 08:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklamada "Depremin seviyesi 4.seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır." ifadeleri yer aldı. İşte, 4. seviye deprem alarmı hakkında merak edilenler...

  • KAHRAMANMARAŞ'TA 7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

  • DEPREMİN SEVİYESİ 4.SEVİYE OLARA BELİRLENDİ!

    AFAD tarafından yapılan açıklamada "Saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Depremin seviyesi 4.seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır. Tüm il AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup; arama kurtarma başta olmak üzere tüm ekiplerimiz bölgeye sevk edilmektedir. Tüm Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  • DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM NE DEMEK VE NEYİ KAPSIYOR?

     

    Dördüncü seviye alarm kapsamı, acil durumlar ve çok ciddi tehlikelere karşı kullanılan en yüksek seviye alarmdir. Bu alarm, genellikle ulusal veya yerel hükümet tarafından yapılan ulusal çağrıları kapsar, ancak uluslararası yardım da dahil olabilir. Uluslararası yardım, belirli bir ülkede meydana gelen bir olayda uluslararası kuruluşlar, örgütler veya başka ülkeler tarafından sağlanabilir.

  • Dördüncü seviye alarm, bir ölçekte bir uyarı veya alarm sırasının dördüncü seviyesidir. Bu, belirli bir durumda, önceki üç alarm seviyesinden daha ciddi bir alarm seviyesidir ve genellikle acil bir müdahale gerektirir. Örneğin, bir doğal afet durumunda, dördüncü seviye alarm, halkın acil bir şekilde evlerinden ayrılması gerektiğini belirtebilir.

  • Türkiye'de dördüncü seviye alarm, salgın hastalıklar veya benzer durumlarda hükümet tarafından uygulanabilecek bir tedbir düzeydir. Bu alarm seviyesi, belirli bölgelerde ya da tüm ülkede sosyal mesafeyi korumanın, toplu taşımayı sınırlandırmanın veya belli etkinliklerin yasaklanması gibi önlemleri içerebilir. Ancak, her durumda dördüncü seviye alarm kapsamının tam olarak ne olduğu hükümet tarafından belirlenir ve değişebilir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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