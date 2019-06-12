12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi, "Donör olun ve asla vazgeçmeyin. Birçok Öykü var sizin donör olmanızı bekleyen" çağrısında bulundu.
AA'nın haberine göre; geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi.
İlik uyum sağlamayınca küçük kıza bu kez bir hafta önce babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı.
Naklin uyup uymadığının belirlenmesi için umutlu bekleyişin sürdüğü hastanede, Öykü de resim yapıyor, gitar çalmaya ve annesinden yazmayı öğrenmeye çalışıyor.
"Dayı", "Özledim", "Sizi seviyorum" gibi kelimeler yazarak sevdiklerine kart gönderen Öykü, bu sayede zamanını dolu dolu geçirmeye çalışıyor. Kızını hayata bağlayabilmek için hastane odasında onunla tenis oynayan, resim yapan anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin gibi tüm lösemi hastalarının hayata tutunabilmesi için donör olunması çağrısında bulundu.
"100 BİNE YAKIN ANALİZ EDİLECEK DONÖR VAR"
Anne Yazıcı, Öykü Arin'in sağlığına kavuşarak, hastaneden güle oynaya çıktığı gün bayram edeceklerini söyledi.
"Tek talebimiz donör olun ve asla vazgeçmeyin. Birçok Öykü var sizin donör olmanızı bekleyen, kök hücrenizle eşleşecek. Onlara umut olun. Birinin hayatını sürdürmesi için ona umut olmaktan daha iyi bir şey olamaz" diyen Yazıcı, iki ayda 150 bine yakın donöre ulaştıklarını, 100 bine yakın donör üzerinde henüz çalışma yapılmadığını ifade etti.
Yetkilerden bir an önce gönüllü bağışçılardan alınan numunelerin çalışılmasını isteyen Yazıcı, Öykü'nün ikinci kez nakil olduğunu ve çok ağır kemoterapi aldığını vurguladı.
Yazıcı, "Eğer bu nakil de başarısız olursa başka bir alternatif olmayacak. Sadece yabancı birinden uygun donör olursa, bünyesi yeterince eğer kuvvetliyse yeni bir nakil imkanı olabilir." diye konuştu.Dayı Erbil Şen de babasından bir hafta önce kök hücre nakledilen Öykü'de ilk günlerde yüksek ateş olduğunu, bununla ilgili tahliller yapıldığını ancak üç günden bu yana yeğeninin keyfinin yerine geldiğini belirtti.
CANI İZMİR LOKMASI ÇEKMİŞ
Bir hafta sonra artık kök hücrelerin uyup uymadığının ortaya çıkacağını ifade eden Şen, şunları kaydetti: "Ablamdan yapılan naklin uyum sağlayıp sağlamadığı süreci 20 gün sürmüştü. Ablamda aslında uyum sağlamıştı, kök hücreler eşleşti ama hücreler çoğalmadı. Kan verilerek artırılmaya çalışıldı ama olmadı. Doktorlar, yeniden babasından yapmak zorunda kaldı. İnşallah babasından alınan kök hücreler hem eşleşip hem çalışırsa Öykü hayata tutunacak.
"Öykü'ye evde pizza yaptığını aktaran Şen, "Öykü'nün canı çekmiş, 'Dayım bana lokma yapsın' demiş, evde İzmir lokması yaptım, dört tane yemiş. Böyle yiyince seviniyoruz, 3,5 ay sonra ilk kez tatlı yedi" dedi.
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