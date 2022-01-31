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Uludağ'da buz tutan göle giren dağcı şaşkına çevirdi! - Haberler

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Uludağ'da buz tutan göle girdi

Bursalı dağcı Uludağ'ın buz tutan göllerinde yüzüyor. Elindeki şarjlı testere ile buz kalıbını kesip göle giren dağcı dondurucu soğuğa rağmen buz kalıbının altında yüzüyor.

31.01.2022 - 10:15 | Güncelleme: YAŞAM
İHA

  • Daha önce buz tutan gölde yürürken buzun kırılması neticesi suya düşüp gözlüğünü düşüren ve ardından kaybolan gözlüğünü bulmak için buz tutan göle dalış gerçekleştiren Bursalı ünlü dağcı İsmet Şentürk bu kış Uludağ'ın buz tutan göletlerinde yüzerek yeni bir akıma öncülük etmek istiyor. 

     

  • "Bizim Ruslar'dan ne eksiğimiz var" diyerek şarjlı testere ile kestiği buz kalıbını çıkarıp 4 metrekarelik delikten göle dalan Bursalı dağcı 10 santimetre kalınlıkta donan Gököz Göleti'nin Ardahan'daki Çıldır Gölü'nden bir farkı olmadığını söyledi.

     

  • Baraklı Göleti üzerinde geçtiğimiz kış yürüyüş yaparken buz kütlesinin kırılması neticesi suya düşüp gözlüğünü kaybeden ve daha sonra gözlüğünü bulmak için aynı bölgeye dalış gerçekleştiren Bursalı profesyonel dağcı İsmet Şentürk bu yıl da birbirinden heyecanlı organizasyona imza attı.

  • İlk önce tamamen buz tutmuş Gököz Göleti üzerinde yürüyüş gerçekleştiren Şentürk; şarjlı testere ile buz kalıbını kesip kendisinin girebileceği kadar gölete bir delik açtı. Daha sonra buz kalıplarını kenara çeken Şentürk açtığı alandan suya girdi. 

     

  • Dondurucu soğuğa aldırış etmeden buz tutmuş yüzeyin altına geçen İsmet Şentük'ün o anları havadan drone ile buz üzerinde de kamera ile anbean kaydedildi. 

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