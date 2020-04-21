İrmik tatlısı kendi başına çok lezzetliyken bunu birde dondurmayla harmanladığınız da tadından yenmeyecek bir hal alıyor. Herkesin sevdiği dondurmalı irmik tatlısı özellikle ramazan ayında tercih sebebi haline gelmiştir. Ağzınızı tatlandıracak irmik tatlısı tarifiyle karşınızdayız.

Dondurmalı İrmik Tatlısı Malzemeler:

500 gram irmik

1 paket tereyağı veya margarin

Şerbeti için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Üzeri ve İçi:

Fıstık

Sade Dondurma

Dondurmalı İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

Su, süt ve şekeri eriyene kadar bir tencere içinde karıştırıp kaynaması için ocağa alalım.

Şerbet kaynayınca ocaktan alıp dinlendirelim.

Ardından irmiği kavurmaya başlayalım.

İrmiği rahat kavurmak için geniş bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim.

Margarini tencereye koyun ve eriyene kadar bekleyin.

Margarin tamamen eriyince irmiği içine dökün ve tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kavurun.

Helva yapmak basit bir işlem olmasına karşın kavururken biraz yorucu olabiliyor.

İrmik kahverengini aldığında içine şerbetini ekleyip koyulaşana kadar karıştırabilirsiniz.

Ocağı kapatıp demlenmesini bekleyin.

Helva ılıkken bir kâseye streç film serip ortası boş kalacak şekilde helvayla doldurun.

Ardından orta boşluğa dondurmayı koyun ve üstünü helvayla kapatın.

Kâseyi ters çevirip üzerini fıstıkla süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun.