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        Haberler Dünyadan Donald Trump, Pearl Jam grubuna ilham oldu - magazin haberleri

        Donald Trump, Pearl Jam grubuna ilham oldu

        Ünlü rock grubu Pearl Jam'in yeni şarkısının ABD'de seçimlere yeniden aday olan eski başkan Donald Trump'tan aldığı ilhamla yazıldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 14:53 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:53
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        • 1

          Dünyaca ünlü rock grubu Pearl Jam'in yeni albümü 'Dark Matter'ın müzikseverlerle buluşmasının ardından grubun solisti Eddie Vedder, 'Wreckage' adlı şarkının nasıl ortaya çıktığını anlattı.

        • 2

          12'nci stüdyo albümü cuma günü çıkan grubun üyesi, verdiği röportajda, söz yazarı olduğu şarkıyı ABD başkanlık seçimlerine aday olan eski başkan Donald Trump'tan aldığı ilhamla yazdığını anlattı.

        • 3

          "MAĞDURU OYNUYOR"

          "Amerika Birleşik Devletleri'nde hâlâ seçimi kaybetmediğini söyleyen bir adam var ve insanlar bu mesajı sanki doğruymuş gibi tekrarlıyor ve güçlendiriyor" diyen Eddie Vedder, "Trump çaresiz. Sırf cezaevine girmemek için ve iflastan kaçınmak için kazanma konusunda bu kadar çaresiz bir adayın şimdiye kadar olduğunu sanmıyorum. Mağduru oynuyor" ifadesini kullandı.

        • 4

          Eddie Vedder ayrıca, "Şarkı diyor ki, tek bir kişi tarafından, özellikle de önemli bir değeri olmayan biri tarafından ayrıştırılmayalım” sözlerini ekledi.

        • 5

          Ancak daha sonra Howard Stern'le yaptığı röportajda Vedder'in tavrını biraz değiştirdiği görüldü. Sanatçı, "Bunu eski başkana bağlar mıyım bilmiyorum ama sanırım bu zor bir ilişkiyle ilgili" ifadesini kullandı.

        • 6

          TRUMP YARGILANIYOR

          Öte yandan eski başkan Trump, iş kayıtlarında tahrifat yapmakla itham edildiği 34 ayrı suçlamayla yargılanıyor. Ancak Trump, bu ağır suçlamaların hiçbirini kabul etmiyor. Suçlamalar arasında 2016 başkanlık seçimleri öncesinde, yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels’a ödediği parayı örtbas etmek için şirket masrafı olarak göstermesi de yer alıyor.

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