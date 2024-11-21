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        Haberler Dünyadan Donald Trump'ın torunu Kai, halası Ivanka Trump'a benzerliğiyle dikkat çekti - Magazin haberleri

        Donald Trump'ın torunu Kai, halası Ivanka Trump'a benzerliğiyle dikkat çekti

        Önceki başkanlık döneminde Donald Trump'ın yanından ayırmadığı kızı Ivanka'nın yerini şimdi de torunu Kai aldı. 17 yaşındaki Kai'nin, halası Ivanka'ya benzerliği herkesi şaşırtıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 12:53 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:53
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        • 1

          Donald Trump'ın önceki başkanlık döneminde danışman olarak atadığı kızı Ivanka Trump'ı yanından ayırmıyordu. Resmi görüşmelerde sık sık babasının yanında görülen Ivanka Trump'ın Beyaz Saray’da bir çalışma ofisi de vardı.

          Yeni başkanlık döneminde ise Ivanka Trump, geri çekilmiş gibi görünüyor. Eşi Jared Kushner ve çocuklarıyla Miami'de yaşayan Ivanka'nın siyasete dönmeyi düşünmediği söyleniyor.

        • 2

          Tabii Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreniyle birlikte ABD'yi yönetmeye resmi olarak başlamasının ardından bu durum değişebilir.

          Ama şimdilik arka planda kalmayı sürdüren Ivanka'nın yerine, Donald Trump'ın torunu Kai yetişiyor. Daha önce Donald Trump ile birlikte poz veren Ivanka'nın yerine sık sık Kai geçiyor.

        • 3

          17 yaşındaki Kai, dün Elon Musk'ın Güney Teksas'taki SpaceX Starship lansmanına katıldığında, Ivanka Trump'ın bir kopyası gibi duruyordu.

        • 4

          Büyükbabası Donald Trump'ın siyasete dönüşüyle birlikte bir dizi siyasi geziye çıkan Kai; Instagram, TikTok ve YouTube kanalarını kullanarak izleyicilere, yeni başkanın torunu olmanın getirdiği avantajları gösteriyor.

        • 5

          Donald Trump Jr.'ın kızı Kai, son olarak SpaceX'in lansmanına katıldığı eğlence dolu gününü TikTok kanalında bir kamera arkası videosuyla gözler önüne serdi. 17 yaşındaki Kai, kendi deneyimini sergilerken, takipçileri, onunla halası Ivanka Trump arasındaki şaşırtıcı benzerliğe dikkat çekti.

        • 6

          "TIPKI HALASI"

          "Halan Ivanka'nın özelliklerini sende görebiliyoruz" benzeri yorumlar yapılan Kai, Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na atadığı milyarder girişimci Elon Musk, büyükbabası Donald Trump ve babası Donald Trump Jr. ile fotoğraflarını Instagram'da paylaştı.

        • 7

          Trump ailesinin şöhretli isimleri arasına katılan en genç üyesi olan Kai, tıpkı büyükbabası gibi bir golf tutkunu. Soyal medya platformlarında yüz binlerce takipçisi var.

          Donald Trump'ın oğlu Donald Jr. Trump ile boşandığı eşi Vanessa Trump'ın kızı Kai, 17 Temmuz'da Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi'nde görünmesinden sonra ünlendi.

        • 8

          "KİMSE SENİN KADAR ÇALIŞMIYOR"

          Trump'ın seçimden galibiyetle çıkmasının ardından "Kimse daha fazla çalışmıyor ya da Amerikan halkını daha fazla önemsemiyor. Tebrikler büyükbaba, seni seviyorum" diye paylaşım yapan Kai, seçim sonrası hem Donald Trump ile hem de onun en büyük destekçilerinden olan Elon Musk'la birlikte paylaşımlar yapmıştı.

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