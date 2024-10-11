Donald Trump'a 11'inci torun geliyor: Kızı Tiffany hamile
Üç evliliğinden 5 çocuğu ve 10 torunu olan Donald Trump, yeni torun heyecanı yaşıyor. ABD'nin eski başkanı, kızı Tiffany Trump'ın ilk çocuğuna hamile olduğunu duyurdu
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Donald Trump, ailesinin büyüdüğü haberini, dün katıldığı bir etkinlikte verdi. 78 yaşındaki ABD'nin eski başkanı ve yeni başkan adayı Trump, ikinci kızı Tiffany'nin hamile olduğunu duyurdu.
Donald Trump, Michael Boulos ile evli olan 31 yaşındaki kızı Tiffany'nin ilk bebeğini beklediğini açıkladı.
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Donald Trump, konuşma yaptığı Detroit Economic Club'daki seyirciler arasında yer alan damadının babası Dr. Massad Boulos'tan bahsederken hamilelik haberini verdi.
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Donald Trump; "O, Tiffany'nin olağanüstü genç bir adam olan kocası Michael'ın babası. Ve Tiffany de olağanüstü bir genç kadın. Bir bebeği olacak" ifadesini kullandı.
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Tiffany Trump ile Michael Boulos, 2018'de başlayan ilişkilerini 2021'de nişanlılığa, 2022'de de evliliğe taşıdı.
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Donald Trump'ın üç evliliğinden 5 çocuğu bulunuyor: Donald Trump Jr, Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump ve Barron Trump.
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1993 doğumlu olan Tiffany Trump, Donald Trump'ın Marla Maples'den doğan tek çocuğu. Tiffany, 2016'da Pennsylvania Üniversitesi'nde sosyoloji ve kentsel yönetim bölümünü bitirdi.
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10 torunu olan Donald Trump'ın, kızı Tiffany'den 11'inci torunu gelecek.
Donald Trump'ın hangi çocuğundan kaç torunu bulunuyor?
Donald Trump Jr. ile eski eşi Vanessa'dan 5,
Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner'dan 3,
Eric Trump ile eşi Lara'dan ise 2 torunu var.