Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak yağmur var

DONACAĞIZ! Son dakika: Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak yağmur var - Hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kıyı kesimleri ile yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Hatay, K.Maraş, Osmaniye, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve yüksekleri kar yağışlı ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı İZMİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı