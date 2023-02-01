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Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak yağmur var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgeler ise sağanak yağışlı olacak. Yağışların Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

Giriş: 01.02.2023 - 07:27 | Güncelleme: ABONE OL
DONACAĞIZ! Son dakika: Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak yağmur var - Hava durumu
Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak yağmur var
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Antalya hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Doğu Akdeniz'in doğusu, (Batman hariç) Güneydoğu Anadolu, Şırnak, Hakkari, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kıyı kesimleri ile yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerinde kuzey, kuzeybatı; güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Hatay, K.Maraş, Osmaniye, G.Antep, Kilis, Ş.Urfa, Adıyaman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde kuzey, kuzeybatı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve yüksekleri kar yağışlı

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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