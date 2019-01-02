Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve yarın sabahtan itibaren Türkiye Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alması beklenen soğuk ve kar yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.

Bu akşam ve yarın sabah etkili olması beklenen sağanak yağışların ardından kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışının pazar akşamına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İşte illere göre 5 günlük hava tahmini: