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Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! Akdeniz'e sel, iç bölgelere kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde yağmur geçişleri beklenirken kuzeydoğudan esen serin rüzgar akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Diğer yandan Akdeniz'de kuvvetli sağanak etkili olurken, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağmur kendisini gösterecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

20.11.2020 - 07:22 | Güncelleme: ABONE OL
KAR VE SEL ALARMI! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Akdeniz'e sel, iç bölgelere kar uyarısı - Hava durumu
Akdeniz'e sel, iç bölgelere kar uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Zonguldak, Ordu, Tokat çevreleri ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Uşak ve Denizli'nin doğusu, Muğla'nın güney kesimleri ile Ankara'nın güney ve doğu ilçeleri ve Düzce'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının güneybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Antalya’nın doğu ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON 10°C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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