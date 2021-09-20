Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Kelibişler Mahallesi yakınlarındaki Domuztepe Höyüğü'nde, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında devam eden kazı çalışmaları devam ediyor.
AA'nın haberine göre 1996 yılında yurt dışından arkeologların başlattığı, 2013'ten itibaren ise Türk bilim insanlarınca devam ettirilen çalışmalarda, her geçen gün yeni bulgulara ulaşılıyor.
Höyükte bu yıl yapılan kazı çalışmalarında, yaklaşık 600 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen çocuk iskeletine rastlandı.
Doç. Dr. Halil Tekin, Kahramanmaraş'ın çağlar boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.
Domuztepe Höyüğü'nün büyük bir yerleşim yeri olduğunu ve tarih boyunca da bir çok medeniyetin bölgede izlerini bıraktığını belirten Tekin, "Bir tarafta taş çağına ait günümüzden 9 bin yıl önce iskanı başlayan bir yer varken, üzerinde yakın zaman kadar Geç Roma Dönemi'nde, Bizans Dönemi'nde hatta Orta Çağ'da hem Müslüman hem de gayrimüslim toplulukların kamp kurduklarını ve yaşadıklarını görüyoruz. Aslında bu bize şunu gösteriyor, burada yaşam modeli pek değişmemiş. Hala gördüğümüz yörük hayatına benzer hayatlar devam etmiş, mevsimlik hayatlar devam etmiş" diye konuştu.
Höyük yüzeyindeki arkeolojik verilere göre, bölgede tarih boyunca iskanın kesilmediğini belirten Tekin, 2021 kazı çalışmalarında önemli bulgularla karşılaştıklarını ifade etti.
Neolitik yerleşim yeri içerisinde Orta Çağ Dönemi'ne ait 3-4 yaşlarında bir çocuk mezarı bulduklarını kaydeden Tekin, şunları kaydetti:
"Tabi ki ölüm her dönemde karşımıza çıkıyor. Bir aile bireyi vefat ettiği zaman herkes kendi mezarlık alanını yaratıyor. Burada en somut örneğini de bu yıl gördük. Muhtemelen günümüzden 500-600 yıl önce Orta Çağ'da gayrimüslim bir yerleşim vardı. Vefat etmiş bir çocuğu defnetmişler. Ama höyük olduğunun farkında değiller. Toprağı kazdıklarında karşılarına çıkan taşları da alarak aslında Neolitik Çağ dediğimiz taş çağının içerisine bebeklerini yerleştirmişler. 2 tane Taş Çağı köyünün temellerini de keserek Orta Çağın bir bebeğini getirmişler ve gömmüşler. Buda bize bunu gösteriyor. İç içe geçmiş bir tarih. Zaten bu Kahramanmaraş'ın bir özeti diye düşünüyorum. Domuztepe'de Neolitik Çağ mimarisi içerisinde Orta Çağ tarihlendirdiğimiz 3-4 yaşlarına ait bir bebek mezarı bulduk. Yatış yönü İslami olmadığı için bunu rahatlıkla söylüyoruz."
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