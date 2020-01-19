Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi bulaşıcı mıdır? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde vakaların arttığı domuz gribinde yetkililer de dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı. İşte domuz gribi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Domuz gribi, virüs bulaştıktan 18-72 saat arasında ortaya çıkar. Genellikle öksürük, 39 dereceye kadar çıkan ateş, baş ağrısı ve halsizlik domuz gribinin ilk belirtileri arasındadır. Boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, kas ağrıları ve eklem ağrıları da belirtiler arasında yer alır. Klinik bulgulara bakılarak domuz gribi, mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastanın ateşi 1-2 saat içinde 38–40 dereceye çıkabilir. Eğer hastanın ateşi 3-4 günde düşmezse mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Özetle domuz gribi belirtileri kısaca şöyle:

● Ateş,

● Öksürük,

● Boğaz ağrısı,

● Yaygın vücut ağrısı,

● Baş ağrısı,

● Üşüme

● Yorgunluk

● Bazı vakalarda ise kusma ve ishal de görülür.

Domuz gribine yakalananlar ne kadar süreyle bulaştırıcıdır?

Domuz gribine yakalanan hastalar, hastalığın belirtilerinin başlamasından bir gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdır.

Domuz gribi tanısı nasıl konur?

Domuz gribi tanısı, PCR yöntemi ile konulur. Test bu konuda özelleşmiş laboratuvarlarda yapılabilir.

Domuz gribi en çok kimlerde görülür?

Risk grubu, özellikle 2 yaş altı çocuklar, 5 yaş altı çocuklar, hamileler, kronik hastalığı olanlar, astım, KOAH, kalp hastalığı, diyabeti olanlar, bağışıklığı baskılanmış olanlar, REYE sendromu nedeniyle 19 yaş altı kan sulandırıcı tedavisi alanlardır.

DOMUZ GRİBİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

Domuz gribinden korunmak için aşı yaptırılmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

H1N1 virüsünden korunmak için birtakım basit tedbirler almanız gerekiyor. İlk olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. Bunun için öncelikle sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısınız. Stresten uzak yaşamalısınız. H1N1'den korunmak için grip aşısı da olabilirsiniz. Özellikle hamileler, küçük çocuklar, kalp hastalığı, diyabet, KOAH, ve bağışıklık sistemi yetmezliği hastalığı olanlar grip aşısını yaptırmalıdır.

Domuz gribi ilaçla tedavi edilir mi?

Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalıktan korunmak için doktor kontrolünde kullanılabilecek ilaçlar vardır. Ancak bu ilaçlar doktor tarafından önerilmediği müddetçe asla reçetesiz kullanılmamalıdır.