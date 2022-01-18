Domuz gribi tedavisinde ilk 72 saate dikkat!

DHA

Domuz gribi (A H1N1) vaka sayılarının artması, hastanelerde de yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. Koronavirüs ile benzer belirtilere sahip olan domuz gribi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği Uzm. Dr. Emrah Çığrı, domuz gribine çocuklarda daha sık rastlandığını belirtti.

Domuz gribi belirtileri bulunanların zaman kaybetmeden hastanelere başvurması gerektiğini belirten Çığrı, tedavide ilk 72 saatin önemli olduğuna dikkat çekti.

DOMUZ GRİBİNDE EN GEÇ 72 SAAT İÇİNDE TEDAVİYE BAŞLANMALI

Domuz gribi görülen hastalarda zaman kaybetmeden tedaviye başladıklarını ifade eden Uzm. Dr. Çığrı, “Hastalarımızdan domuz gribinden şüphelendiğiniz zaman çocuklarınızı hastanemize getirin, bizler hastanemizde gerekli testleri yapıyoruz. Test yaparak tanımızı koyuyoruz. Gerekmeyen mevcut tablodan zaten hastanın tanısı belli olanlara teste gerek kalmadan tedaviye başlıyoruz. Burada bilimsel görüş bu şekilde. Eğer domuz gribi olduğunu düşünüyorsak en geç 72 saat içerisinde tedavinin başlanması öneriliyor. Dünya çapındaki görüş bu şekilde. O yüzden testi yapıp da sonucunu beklemek gibi zaman kaybı yaşanmasın diye tedavimize erken dönemde hemen başlamak daha doğru oluyor çocuklarımız için. Erken dönemde tedaviye başladığımızda çocuklarımızdaki hastalık daha erken düzeliyor” dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK TUTALIM"

Domuz gribinden korunmak için hijyen ve sosyal mesafenin önemli olduğunu belirten Çığrı, "Domuz gribinden çocuklarımızı korunmanın en belli başlı yolu kalabalık ortamlardan uzak tutmak, hijyenlerine dikkat etmek, çünkü bu hastalık aynı korona virüs gibi öksürmek, hapşırmak gibi hastaların ya da çocukların dışarıya attığı kendi sekresyonları yoluyla bulaşıyor. Okulda çocukların kendilerini koruma gibi bir şansları yok, olabildiğince çocuklarımızın her teneffüste ellerini yıkamaları gerekiyor. Okuldan eve de geldiklerinde yine aynı şekilde hijyenlerini sağlayarak ellerini güzelce yıkayarak hastalıktan çocuklarımızı korunmalarını sağlayabiliriz" diye konuştu.

YETİŞKİNLER DE DOMUZ GRİBİNDEN ETKİLENİYOR

Domuz gribinin her yaş gurubunda görülebileceğini ifaden Uzm. Dr. Çığrı, “Bu hastalık büyüklerde de aynı şekilde ateş yüksekliği, öksürük, çocuklarda görülen aynı semptomlar büyüklerde de görülebiliyor. Domuz gribinin bir hapı var, hapını başlayarak 1-2 günde hasta tamamen düzelebiliyor” şeklinde konuştu.

“GRİP DEVAM EDERSE BRONŞİT YA DA ZATÜRREYE ÇEVİREBİLİYOR”

Gribin devam etmesinin bronşit ya da zatürreye sebep olabileceğini belirten Uzm. Dr. Emrah Çığrı, şöyle konuştu: “Domuz gribi ateşin yükselmesine neden oluyor. Bu yüzden Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanemize yatış miktarında bir yükselme var. Ateşi düşmeyen çocuklarımızı ya da hastalarımızı hastanemize yatırabiliyoruz. Domuz gribi, ne yazık ki hastalık devam ettiği zaman bronşit ya da zatürreye çevirebiliyor. Nadiren de olsa bu durum görülebiliyor, bu şekilde hastalarımız olduğunda hastanemize yatırarak tedavilerine bu şekilde devam ediyoruz. Eğer ateş düşmezse, 2-3 günden fazla sürerse o durumda hastalarımızı yine hastanemize yatırıp hem serum tedavisine hem de ağızdan domuz gribi ilacını ağızdan vererek hastanemize yatırarak devam ediyoruz.”