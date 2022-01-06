Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribinden korunmanın yolları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde domuz gribi vakası arttı. İşte, domuz gribi ile ilgili detaylar...

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Domuz gribi, virüs bulaştıktan 18-72 saat arasında ortaya çıkar. Genellikle öksürük, 39 dereceye kadar çıkan ateş, baş ağrısı ve halsizlik domuz gribinin ilk belirtileri arasındadır. Boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, kas ağrıları ve eklem ağrıları da belirtiler arasında yer alır. Klinik bulgulara bakılarak domuz gribi, mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastanın ateşi 1-2 saat içinde 38–40 dereceye çıkabilir. Eğer hastanın ateşi 3-4 günde düşmezse mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.