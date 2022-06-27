Domuz eti ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşması ve Tercihli Tarie Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) kapsamında onlarca ürünün ithalatında uygulanan gümrük vergisi düşürüldü.

Karar Bahreyn, Bangladeş, BAE, Fas, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den ithal edilen ürünleri kapsıyor.

Yağlık ayçiçeği, aspir ve kanola tohumları ile ham ayçiçeği, kanola, aspir, mısır, soya ve palm yağları gibi bitkisel yağların yanı sıra yumurta, kahve, peynir, oda bitkileri, karnabahar, lahana türleri, marul, baklagiller, bamya, bezelye, mantarlar, kurutulmuş sebze ve sebze karışımları gibi pek çok üründe gümrük vergisi oranları yüz düşürüldü.

DOMUZ ETİNDE VERGİ DÜŞÜRÜLDÜ

Vergide indirime gidilen ürünler arasında İslam ülkelerinde tüketimi çok kısıtlı olan domuz eti grubu ürünleri de yer aldı.

Gümrük tarife cetvelinde 1602.49 GTİP koduyla başlayan hazırlanmış veya konserve domuz eti ve sakatatlarındaki gümrük vergisi yüzde 121.5'ten yüzde 98.4'e indirildi.