Türkiye genelinde 545 restoranı ve 7 bin 500’den fazla çalışanı bulunan Domino’s, önümüzdeki dönemde açılacak yeni şubelerle birlikte bin kişilik daha istihdam sağlayacağını duyurdu. Şirketin, 2021 yılı için önceliği Doğu Anadolu Bölgesi’ne verdiği, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Ardahan ve Muş’ta şube açmayı hedeflediği kaydedildi.
Yaptığı yatırımlarla aynı zamanda bir teknoloji firması olduklarını belirten DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, teknoloji satan pizza firması olarak böyle bir dönemde bin kişilik bir istihdam imkanı sunabilmenin önemli olduğunu söyledi.
Saranga, "Müşterilerimizle en önemli bağımızı çalışanlarımız kuruyor. Bir Domino’s restoranına girdiğinizde veya eve sipariş ettiğiniz pizzanız geldiğinde sizi güleryüzle karşılayan, sıcak ilişkiler kuran insanlarla çalışmak çok değerli. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde hızımıza ara vermeden çalışmamızın en önemli nedenlerinden biri de işinin başında olan ekip arkadaşlarımız. Şu an gülümsemelerimiz her ne kadar maskelerimizin altında kalsa da aynı sıcaklığı hissettirebilmek için çabalıyoruz" dedi.
Domino’s’ta kariyer yolunun da açık olduğunu vurgulayan Saranga, öğrenci iken çalışmayla başlayıp, şirkette yükseldikten sonra kendi Domino's şubesini açarak franchise olma imkanının bulunduğunu da söyledi.
Açılan her restoranın 15-20 kişilik istihdam yarattığını belirten Saranga, artan iş hacmine paralel eleman ihtiyacının da arttığını kaydetti.
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