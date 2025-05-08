Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar ilkbaharda yeşilin tonlarıyla buluştu
Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'nda ilkbaharla birlikte yeşilin tonlarıyla bütünleşen kıvrımlı yollar drone ile görüntülendi
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne uzanan kıvrımlı yollar, baharın gelişiyle birlikte yeşilin tonlarına büründü.
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Sürücüler, Domaniç Dağları'nın adeta yeniden canlanan doğasıyla etkileyici bir manzara eşliğinde yolculuk yaparken, bölge doğa yürüyüşçüleri ve fotoğraf meraklıları için cazibe noktası haline geldi.
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Mevsimsel değişimin getirdiği canlılık, bölgeye gelen ziyaretçilerin beğenisini kazanırken Domaniç Dağları, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için baharın en güzel rotalarından biri olarak öne çıkıyor.
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Domaniç Dağları'nın manzarası drone ile görüntülendi.
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