Bu güzelliklerin tanıtılması gerektiğini belirten Saraç, "Geçtiğimiz yıl ağaçların yapraklarına zarar veren tırtıllar nedeniyle Domaniç'te sonbahar kampı yapamamıştık. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen doğa sporu kulüpleri ve profesyonel fotoğrafçı 200 arkadaşımızla burada çok güzel iki gün geçirdik. Domaniç Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda kampımızı yaptık. Bu pandemi döneminde güzel stres atık" diye konuştu.