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        Haberler Yaşam Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar'ın eşsiz manzarası

        Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar'ın eşsiz manzarası

        Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar', mevsim renklerinin tonlarıyla sürücülere eşsiz manzara sunuyor. Domaniç Dağları'na uzanan yol, havadan drone ile görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:06
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          Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu eşsiz manzara, havadan drone ile görüntülendi.

        • 2

          İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 10 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor.

        • 3

          Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın etkileyici manzarasına tanık oluyor.

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          Bulutların ve ağaçların, yolun üstüne düşen gölgeleri güzel görüntüler oluştururken, sürücüler seyahatin bitmesini istemiyor.

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          Doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen yol, her mevsim sunduğu renk cümbüşü ile hayran bırakıyor.

        • 6
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