"HERKESİN BİR ANISI VAR SENİNLE"

Ne çok insan geçirdin ömründen, şimdi gidişini duyanlar aradıkça farkediyorum da herkesin bir anısı var seninle. Ne çok çocuk büyüttük evimizde. İlk kedi tecrübelerini seninle yaşadı hepsi. Sonra ne çok korkan arkadaşım vardı da seni kucaklayarak yendiler korkularını. Yaver’i Müzi’yi ben de bile olmayan bir sabırla büyüttün.