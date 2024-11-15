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        Haberler Bilgi Yaşam Dolunay ne zaman, saat kaçta? Kasım dolunayı etkileri neler?

        Dolunay ne zaman, saat kaçta? Kasım dolunayı etkileri neler?

        Astroloji tutkunlarının yakından ilgilendiği kasım dolunayı geldi çattı. Her burç için farklı alanlarda etkiler yaratacak olan bu gökyüzü olayının etkileri ise merak konusu. Peki Dolunay ne zaman, saat kaçta? Kasım dolunayı etkileri neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:11
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        • 1

          Dolunay sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girmediği için tam parlaklıkta gözlemlenebiliyor. Kasım dolunayını bekleyenler ise dolunay saatini sorguluyor. Peki Dolunay ne zaman, saat kaçta?

        • 2

          DOLUNAY NE ZAMAN?

          Süper Dolunay, 16 Kasım saat 00:28’de Boğa burcunda 24 derecede gerçekleşecek. Dolunay, birçok kültürde ve spiritüel pratikte bir tamamlanma ve arınma dönemi olarak görülür. Dolunay sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girmediği için tam parlaklıkta gözlemlenebilir.

          DOLUNAY ETKİLERİ NELER OLACAK?

          Her burç için farklı alanlarda etkiler yaratacak olan bu gökyüzü olayındaki dolunay enerjisi her zaman yoğun bir duygusal dönem olarak bilinir, ancak Süper Dolunay olması bu etkiyi daha da derinleştirir.

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