Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,6490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 9,3350'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,3695'ten satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 90,2, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,2205 seviyelerinde bulunuyor.

DOLAR NE OLUR?

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı ve karar metnindeki mesajlar, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini bildirdi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

24 ARALIK DOLAR KURU