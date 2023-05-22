Cuma günü 19,78-19,82 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 19,8120'den tamamladı.

Dolar/TL, haftaya yüzde 0,1 yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 19,8280'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 21,4220'den, sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 24,6350'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 103,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışına paralel 1,0800'den alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, ülkenin 1 Haziran itibarıyla borçlarını ödeyemeyebileceği ihtimalinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktardı.

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Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, cuma günkü açıklamalarında, Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali verdi.

Powell, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktararak, Banka'nın gelecek kararlarının, verilere ve gelişen görünüme bağlı alınacağını yineledi.

Bugün Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri ile birlikte ABD'nin borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.