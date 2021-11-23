Dolar/TL kuru Şubat 2021'de 6.94 liraya inerek ekonomiyi biraz rahatlatmıştı. O günden bu yana özellikle Merkez Bankası'nın başkan değişiklikleri ve faiz kararları kaynaklı şoklarla dolara karşı zayıflayan Türk Lirası bugün itibariyle 9 ayda yüzde 80 değer yetirmiş oldu. 6 Ekim'den bu yana ise 2 ayda değer kaybı yaklaşık yüzde 41 düzeyinde. Türk Lirası'nın değer kaybı vatandaşa zam olarak yansırken iğneden ipliğe her malın fiyatı da bu değişimlere paralel artıyor. Vatandaşın sofrasındaki ekmek her geçen gün küçülüyor. Türk Lirası'nın değer kaybına sevinen ise bir tek döviz varlığı olanlar. Öyle ki özellikle dolar milyonerleri deyim yerindeyse köşeyi döndü. Peki kim bu milyonerler?
77,4 MİLYAR DOLARI MİLYONERLERİN
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verileri milyonerleri döviz ve Türk Lirası olarak ayırmıyor. Bu yüzden net rakam yok ancak bir takım hesaplamalarla yaklaşık bir rakama ulaşabiliyoruz. BDDK eylül ayı rakamlarına göre bankalarda 1 milyon TL ve üzeri mevduatı bulunan mudi sayısı 342 bin 362. Çoğunluğu gurbetçilerden oluşan 34 bin de yurtdışı yerleşik var. İkinci rakam ise yine bankalardaki 1 milyon lirayı aşan TL mevduat tutarı 324 milyar, döviz mevduatı ise 77,4 milyar dolar. Yani 944 milyar Türk Lirası. Türk Lirası mevduatın yüzde 29'u milyonerlerinken döviz mevduatının yüzde 48'ini milyoner elinde tutuyor. Yani zenginlerin genel tercihi döviz mevduatı.
73 BİNİ YURTİÇİ YERLEŞİK
Bankacılar 1 milyon lira ve üstü mevduat sahiplerinin üçte birinin dolar, euro veya altın mevduatı sahibi olduğunu belirtiyor. Bu hesaba göre 342 bin milyonerin yaklaşık 125 bini döviz sahipleri. Ancak tabii bunlar hesap sayısı. Yine uzmanlardan aldığımız verilere göre hesap sayısının yüzde 70'i gerçek mudi sayısını veriyor. Buradan yola çakarak döviz mevduatı olan milyoner sayısının 73 bin olduğunu hesaplayabiliriz. Bunun yanında 34 bin yurtdışı yerleşiğin de hemen tamamının döviz mevduatı sahibi hesap olduğu biliniyor. Bu hesap sayısını da mudi sayısına indirdiğimizde 25 bin yurtdışı mudi sayısı ile karşılaşıyoruz. İkisini topladığımızda ise 100 bin milyonerin döviz hesabı olduğunu ortaya çıkıyor. Ancak tabii ki bunlar Türk Lirası cinsinden milyonerler. Gerçek dolar milyonerlerinin sayısının ise kurun yükseldiği tutar dikkate alınarak 10'a bölüp 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.
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