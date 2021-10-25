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Geçen hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 200 baz puanlık faiz indirimiyle 9.27'den 9.66 TL'ye kadar yükselen Dolar/TL, Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 9.85 ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesiyle, politika faizi yüzde 16.98'lik çekirdek enflasyonun bile altında kaldı.

Faiz indirim kararına kurun tepkisi çok sert oldu. Önce 9.50, ardından ise 9.66 liraya kadar yükseldi. Dolar geçen haftayı 9.60 lira civarında tamamladı.

BÜYÜKELÇİ GERİLİMİ

Haftasonu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edeceğini açıkladı.

Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" ifadelerini kullandı.

Henüz bu açıklama resmi bir karara dönüşmemiş olsa da siyasi gerilim ihtimali kur üzerinde yeni bir baskı yarattı.

Bu gelişmelerin ışığında gece saatlerinde düşük hacimli piyasada dolar, 9.85 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. Bu sabah ise dolar önce 9.74'e çekildi. Ardından yeniden 9.80 liraya çıktı.