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Dolar/TL'nin seyrini son günlerde siyaset gündemi belirledi. Geçen hafta Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimiyle 9.27'den 9.60 liraya çıkan dolar bu hafta 9.85'i görerek rekor kırdı.

Bu rekorda '10 büyükelçi' gerilimi etkili oldu. Atılan adımlar sonucu bu gerilimin düşmesiyle dolar da dün 9.42 liraya kadar geriledi. Ancak bu seviyede kalıcı olamadı.

Dolar yeni güne 9.54 liradan başladı.