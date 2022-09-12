Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

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Geçen haftaya Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) rekor miktardaki 75 baz puanlık faiz artırımı damga vurmuştu. Söz konusu faiz artırımı öncesi doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 110 değerinin üzerine tırmanmıştı.

Perşembe günkü faiz artırımından 1 gün önce ise Euro/dolar 0.99'un altını gördü.

Faiz artırımının ardından ise Euro/dolar paritesi 1'in üzerine tırmandı. Dolar endeksi ise bu sabah itibarıyla 108.4'e kadar geriledi.

Dolar yeni haftaya 18.24, Euro ise 18.40 liradan başladı.

Bunun yanında Fed Başkanı Jerome Powell da perşembe günü yaptığı konuşmada enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde bağlı olduklarını belirterek, "İş bitene kadar devam etmeliyiz" mesajını paylaştı.

Fed'in eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine artık neredeyse kesin gözüyle bakılırken, bir sonraki toplantıdaki faiz arıtımının büyüklüğü henüz aynı oranda netleşmiş değil. Dolayısıyla bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.