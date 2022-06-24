Dolarda son durum

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Dün Merkez Bankası (TCMB) beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı. Bunun üzerine kurda önemli bir hareket de yaşanmadı.

Dolar yeni güne 17.36, Euro ise 18.32 liradan başladı.

Dünyada ise piyasalara resesyon endişeleri hakim olmaya devam ediyor. Fed'in son toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve faiz artırımlarının devam edeceğini net bir şekilde ortaya koymasıyla ABD ekonomisinde durgunluk yaşanabileceğine yönelik tahminler artmaya başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell da son açıklamasında resesyonun kesinlikle ihtimaller dahilinde olduğunu belirtti.