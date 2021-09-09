Dün güne 8.35 liradan başlayan dolar TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası 8.48'e kadar yükselmişti.

Yeni güne ise dolar 8.47, Euro 10 liradan başladı.

Dün, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuşan Kavcıoğlu "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır" dedi.

Ağustos ayında enflasyon yüzde 19.25'e yükselerek yüzde 19'luk politika faizinin üzerine çıkmıştı. Başkan Kavcıoğlu daha önce sık sık faizi enflasyonun üzerinde tutacaklarını açıklamıştı.

Ancak dün yaptığı açıklamada 'çekirdek enflasyon' vurgusu yapması faiz artırımı ihtimalini bir hayli zayıflattı. Ağustosta çekirdek enflasyon yüzde 16.76 olarak açıklanmıştı.

Bu söylem değişikliği kura yükseliş olarak yansıdı.