09 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerDövizDolar TL kuru bugün ne kadar? 9 mart 2020 dolar fiyatı

Dolarda petrol etkisi

Geçen haftayı 6.09'dan kapatan dolar/TL 'petrol savaşlarının' yarattığı panikle yeni haftaya 6.15'in üzerinde başladı. Gece saatlerinde dolar 6.20 liraya yaklaştı. Bu arada euro da 7 liranın üzerine tırmandı

09.03.2020 - 08:33 | Güncelleme: ABONE OL
dolar
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını sebebiyle küresel piyasalara bir de 'petrol savaşı' darbesi geldi. 

Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC ülkeleriyle Rusya petrol üretim miktarı konusunda anlaşamayınca karşılıklı restleşmeler sonucu petrol fiyatları bir günde yüzde 30 geriledi. 

Bu panik havasıyla yatırımcılar riskli varlıklardan kaçmaya başladı. Bu sebeple geçen cumayı 6.09'dan kapatan dolar/TL yeni güne yeni güne 6.1569'dan başladı. Gece saatlerinde dolar 6.20 liraya yaklaştı. 

Bu arada euro/TL de 7 liranın üzerine tırmandı. 

Bugün petrol üreticileri arasındaki anlaşmazlık ve koronavirüs salgını takip edilmeye devam edecek. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Hastanede kadının gözlerini oymuştu! Çarpıcı detaylar
Hastanede kadının gözlerini oymuştu! Çarpıcı detaylar
Gelecek onlara yaramamış! 35 yıl sonra bir aradalar
Gelecek onlara yaramamış! 35 yıl sonra bir aradalar
Deniz Akkaya Instagram'dan duyurdu! Soyadı davası açıyor
Deniz Akkaya Instagram'dan duyurdu! Soyadı davası açıyor
Türkiye'nin en renkli mahallesi... Her yerde onlardan var!
Türkiye'nin en renkli mahallesi... Her yerde onlardan var!
104 ülkede 109 bin vaka! İtalya'dan feci haber!
104 ülkede 109 bin vaka! İtalya'dan feci haber!
Tüm kadın çalışanları ilgilendiriyor! Bu haklarınızı biliyor musunuz?
Tüm kadın çalışanları ilgilendiriyor! Bu haklarınızı biliyor musunuz?
Petrolde tarihi düşüş!
Petrolde tarihi düşüş!
Bursa'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı!
Bursa'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X