Koronavirüs salgını sebebiyle küresel piyasalara bir de 'petrol savaşı' darbesi geldi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki OPEC ülkeleriyle Rusya petrol üretim miktarı konusunda anlaşamayınca karşılıklı restleşmeler sonucu petrol fiyatları bir günde yüzde 30 geriledi.

Bu panik havasıyla yatırımcılar riskli varlıklardan kaçmaya başladı. Bu sebeple geçen cumayı 6.09'dan kapatan dolar/TL yeni güne yeni güne 6.1569'dan başladı. Gece saatlerinde dolar 6.20 liraya yaklaştı.

Bu arada euro/TL de 7 liranın üzerine tırmandı.

Bugün petrol üreticileri arasındaki anlaşmazlık ve koronavirüs salgını takip edilmeye devam edecek.