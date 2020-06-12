Dolar kuru, bir süredir devam eden yatay seyrin ardından dün itibarıyla tekrar yükselişe geçti. 7.26'lık tarihi zirvenin ardından BDDK ve piyasa düzenleyicilerin aldığı önlemler ve koronavirüsün küresel ekonomilerin açılmaya başlamasıyla oluşan iyimser hava sonrası 6.60'lara kadar düzeltme yapmıştı.
Mayıs sonundan bu yanan 6.70-6.80 bandında hareket eden kur, Fed'in 3 yıl boyunca faizlerin sabit bırakılacağını işaret etmesiyle küresel piyasalar için negatif bir gün yaşandı ve dünya borsaları düşerken dolar endeksi tekrar yükseldi.
Dün, Stoxx Europe 600 yüzde 4,1 değer kaybederek 353,07 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,99 azalarak 6.076,7 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,47 düşerek 11.970,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,71 değer kaybıyla 4.815,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 4,81 gerileyerek 18.806,86 puana indi
Dow Jones Endeksi, yüzde 6.9 düşüşle 25.128 puan seviyesine gerilerken petrol yüzde 10'luk düşüşle Nisan'dan bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti
Altın talebi tekrar artarken, ons altın fiyatı 1730 doları test ediyor. Gram altın fiyatı ise 380 lira bandında. Dolar/TL ise doların küresel olarak değer kazanmasıyla 6.85'i test ediyor. Kur, haftanın son işlem gününde 6.8417 seviyesinde.
Piyasalarda bugün cari denge ve sanayi üretimi verileri öne çıkıyor. Analistler özellikle turizm gelirlerinin düşeceği yaz aylarında cari açığa yönelik göstergelerin önemine dikkat çekiyor.
Öte yandan, ABD ile ilişkilere yönelik haber akışında da arttı. ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Topuz'un tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. ABD İstanbul Büyükelçiliği karara tepki gösterirken Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yanıt gecikmedi.
S-400 konusu nedeniyle yaptırım unsurları arasında F-35 uçaklarıyla ilgili de ABD'nin dün onaylanıp senatoya göndeirlen savunma bütçesi tasarısında bir bilgi yer aldı. Karar göre Türkiye'ye teslim edilmesi gereken 6 adet F-35 uçağının ABD ordusuna göre modifiye edileceği belirtildi.
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