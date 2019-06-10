10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL bayram tatili sırasındaki dalgalanmaya kaldığı yerdend evam ediyor. Piyasalarının kapalı olduğu dönemde 5.66 ile son 2 ayın en düşük seviyesini gören kur, daha sonra ABD'den gelen tarım istihdam verisi, küresel daralma endişesi ve en önemlisi bugün Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kaygılarla 5.83 üzerine çıktı.
Dolar kuru, 10 Haziran haftasına ise yüzde 0.35 yükselişle 5.85 seviyesinde başladı. 6 ana para birimi sepeti karşısında ölçülen dolar endeksi de binde 3 artışla 96.8 puanda ve yeniden 97 üzerini zorluyor.
Kurdaki hareketin ana nedeni olarak Türkiye - ABD ilişkileri ve S-400 ağırlığını koruyor.
Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile piyasalarda bir iyimserlik başlamış, Akar'ın ABD'li mevkidaşı ile ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesi ile de iyimselik artmıştı.
Öte yandan, Erdoğan'ın birkaç gün önce S-400'lerde geri adım atmanın söz konusu olmadığını tekrarlaması ve Rus üreticinin teslimatın 2 ay içinde yapılacağını açıklamasıyla ABD, önceki gün yaptığı açıklamada F-35 uçaklarında eğitim alması için Türkiye'den şu anda ABD'de bulunanlar dışında yeni pilot kabul edilmemesine karar verdiğini duyurdu.
Bayramda bir ara 5.66'ya kadar inen kur, bu gelişmelerle 5.80 ila 5.85 arasına oturmasına yol açtı.
Bununla birlikte, beklentilerin oldukça altında gelen ABD tarımdışı istihdam verisi dolarda küresel bir düşüşe yol açarken, piyasaların Fed'in bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentisi arttı. Piyasalarda 3 kez faiz indirimi dahi fiyatlarken, dolar endeksi 26 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine kadar indi.
Piyasalarda bu hafta içeride en önemli ekonomik gündem çarşamba günü toplanacak Merkez Bankası'nın PPK toplantısı ve çıkacak metin. Hazine'nin iki ihalesi de işlemcilerin radarında. Dışarda ise ABD, Çin ve euro bölgesi ülkelerindeki enflasyon rakamları izleniyor.
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