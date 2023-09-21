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        Haberler Ekonomi Döviz Dolar ne kadar, kaç TL? Merkez'in faiz kararı sonrası dolar TL kurunda son durum! - Döviz Haberleri

        Merkez'in faiz kararı sonrası dolar TL kurunda son durum!

        Dolar ne kadar kaç TL? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar TL kurundaki son durum yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? İşte dolar TL 21 Eylül kurundaki son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:55
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        • 1

          Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar TL kuru pozisyonunu koruyor. İş ve yatırım dünyasında dolar TL kurundaki son durum yakından takip edilip araştırılıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? İşte "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı...

        • 2

          MERKEZ BANKASI FAİZLERİ ARTIRDI

          Merkez Bankası beklentilere paralel bir şekilde 500 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 30'a yükseltti. Merkez böylece son 4 toplantıda toplamda 2150 baz puanlık faiz arıtımına gitmiş oldu.

        • 3

          Merkez Bankası'nı faiz kararı sonrası dolar TL kurunda dikkate değer bir değişim meydana gelmedi. Dolar TL kuru 21 Eylül saat 14.30'da kaydedilen verilere göre 27 lira 10 kuruş üzerinden işlem görüyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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