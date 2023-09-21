Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar TL kuru pozisyonunu koruyor. İş ve yatırım dünyasında dolar TL kurundaki son durum yakından takip edilip araştırılıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? İşte "Dolar ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı...