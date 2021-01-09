9 Ocak Cumartesi günü yani hafta sonu dolar TL kuru ne kadar? Özellikle ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar "Dolar ne kadar?" ve "Euro ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel kur bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar TL kuru bilindiği üzere hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için geçtiğimiz günün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Bilindiği üzere dolar kuru geçtiğimiz günü 7 lira 35 kuruştan kapattı. Bugün de işlemler piyasalar kapalı olduğu için 7 lira 35 kurulştan yürütülüyor.

EURO TL KURU NE KADAR?

Euro TL kuru 9 Ocak Cumartesi günü dolar TL kuru gibi piayasalar kapalı olduğu için geçtiğimiz günün kapanış değerleri üzer,inden işlem görüyor. Buna göre eruro 8,98 kuruş üzerinden işlem görüyor.